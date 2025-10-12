Roses en Seine Place d’Armes Rives-en-Seine

Roses en Seine Place d’Armes Rives-en-Seine dimanche 12 octobre 2025.

Roses en Seine

Place d’Armes Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Course et marche festives le dimanche 12 octobre, organisées par la Ville de Rives-en-Seine au profit de l’association La Bulle Rose dans le cadre d’Octobre Rose.

Inscriptions dès le 25 août 2025 sur le bulletin disponible sur le site de la commune ou directement en mairie. Possibilité de s’inscrire sur le marché les samedis 04 et 11 octobre (dernier délai).

Date limite d’inscription le 11 octobre 2025 .

Place d’Armes Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 12 vie-locale@rives-en-seine.fr

