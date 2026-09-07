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AGENDA · Rives-en-Seine

Roses en Seine Place d’Armes Rives-en-Seine

dimanche 11 octobre 2026 · Place d'Armes · Rives-en-Seine

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place d'Armes
Adresse
Caudebec-en-Caux
Ville
76490 Rives-en-Seine
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rives-en-Seine

Roses en Seine

Place d’Armes Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Course et marche festives le dimanche 11 octobre, organisées par la Ville de Rives-en-Seine dans le cadre d’Octobre Rose.

Inscriptions dès septembre 2026
Départ 10h00   .

Place d’Armes Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 12  vie-locale@rives-en-seine.fr

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English : Roses en Seine

L’événement Roses en Seine Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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