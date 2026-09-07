Roses en Seine Place d’Armes Rives-en-Seine
dimanche 11 octobre 2026 · Place d'Armes · Rives-en-Seine
Informations pratiques
Rives-en-Seine
Roses en Seine
Place d’Armes Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Course et marche festives le dimanche 11 octobre, organisées par la Ville de Rives-en-Seine dans le cadre d’Octobre Rose.
Inscriptions dès septembre 2026
Départ 10h00 .
Place d’Armes Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 12 vie-locale@rives-en-seine.fr
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English : Roses en Seine
L’événement Roses en Seine Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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