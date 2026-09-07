Roses en Seine Place d’Armes Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Roses en Seine

Place d’Armes Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Course et marche festives le dimanche 11 octobre, organisées par la Ville de Rives-en-Seine dans le cadre d’Octobre Rose.

Inscriptions dès septembre 2026

Départ 10h00 .

Place d’Armes Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 12 vie-locale@rives-en-seine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Roses en Seine

L’événement Roses en Seine Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme