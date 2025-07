ROSÉS PLAGE Sainte-Marie-la-Mer

ROSÉS PLAGE Sainte-Marie-la-Mer mardi 15 juillet 2025.

ROSÉS PLAGE

Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-15 18:00:00

fin : 2025-07-29 22:30:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05

Vins, concerts & food sur le littoral du Roussillon

Cet été, laissez-vous porter par l’ambiance festive de Rosés Plage, un événement qui célèbre les rosés du Roussillon entre musique live, dégustations et cuisine locale, face à la Méditerranée.

Sur…

.

Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 21 22

English :

Wine, concerts & food on the Roussillon coast

This summer, let yourself be carried away by the festive atmosphere of Rosés Plage, an event that celebrates Roussillon rosés with live music, tastings and local cuisine, facing the Mediterranean.

On the…

German :

Weine, Konzerte & Essen an der Küste des Roussillon

Lassen Sie sich diesen Sommer von der festlichen Atmosphäre von Rosés Plage mitreißen, einer Veranstaltung, bei der die Rosés aus dem Roussillon zwischen Live-Musik, Weinproben und lokaler Küche mit Blick auf das Mittelmeer gefeiert werden.

Auf

Italiano :

Vino, concerti e cibo sulla costa del Roussillon

Quest’estate lasciatevi travolgere dall’atmosfera festosa di Rosés Plage, un evento che celebra i rosé del Roussillon con musica dal vivo, degustazioni e cucina locale affacciata sul Mediterraneo.

Sul…

Espanol :

Vino, conciertos y gastronomía en la costa del Rosellón

Este verano, déjese llevar por el ambiente festivo de Rosés Plage, un evento que celebra los rosados del Rosellón con música en directo, degustaciones y cocina local con vistas al Mediterráneo.

En la…

L’événement ROSÉS PLAGE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2025-07-03 par VIGNOBLES & DECOUVERTES