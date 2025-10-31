Roshalloween Party Devant l’épicerie de Lilia Plouguerneau
Roshalloween Party Devant l’épicerie de Lilia Plouguerneau vendredi 31 octobre 2025.
Roshalloween Party
Devant l’épicerie de Lilia 111 place Menozac’h Plouguerneau Finistère
Début : 2025-10-31 18:00:00
Grimpez en famille dans une Rosalie et partez à la recherche des bonbons !
Au programme
Balades déguisées
Rires et pédalages
Rendez-vous pour une aventure sucrée et effrayante ! .
Devant l’épicerie de Lilia 111 place Menozac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 42 63 29 15
