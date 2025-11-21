Rossignol à la langue pourrie La Station théâtre Louverné

Rossignol à la langue pourrie La Station théâtre Louverné 21 et 22 novembre TARIF PLEIN : 11€ – TARIF RÉDUIT 7€ (si QF < 500€) Poème de Jehan Rictus. La substance pure des octosyllabes de l'auteur restituée par une comédienne qui se métamorphose au fil des mots du poète. À découvrir absolument Rossignol à la langue pourrie ----------------------------- ### poèmes de Jehan Rictus Théâtre, poésie, monologue à partir de 13 ans Avec Agathe Quelquejay. Mise en scène de Guy-Pierre Couleau La substance pure des octosyllabes de Rictus restituée par une comédienne qui se métamorphose au fil des mots du poète pour offrir à notre écoute le visage d’une seule et même femme, universelle, victime de toutes les injustices, généreuse au-delà de toute souffrance, éternelle malgré l’indifférence. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2025-11-21T20:00:00.000+01:00 Fin : 2025-11-22T21:15:00.000+01:00 1 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/rossignol-a-la-langue-pourrie-vendredi-21-novembre-2025-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/rossignol-a-la-langue-pourrie-samedi-22-novembre-2025-a-20h-2 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre resalastationtheatre@gmail.com La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne