« Rossignol à la langue pourrie » Récits d’amour et de misère en langue populaire Poèmes de JEHAN-RICTUS Théâtre du Pont Tournant Bordeaux vendredi 7 novembre 2025.

Récits d’amour et de misère en langue populaire Poèmes de JEHAN-RICTUS Vendredi 7 novembre, 20h30 Théâtre du Pont Tournant Gironde

Tarif plein : 25€

﻿Tarif Voisins : 23€ (justificatif de domicile 33300)

Tarif Adhérents : 20€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )

Tarif Réduit : 15€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )

Début : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T21:30:00

Fin : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T21:30:00

THÉÂTRE

« Rossignol à la langue pourrie »

Récits d’amour et de misère en langue populaire

Poèmes de JEHAN-RICTUS

Cie des Lumières et des Ombres

Agathe Quelquejay stupéfiante ! Une mise en scène admirable. La Terrasse

Agathe Quelquejay joue Rictus comme personne. Le Canard Enchainé

Le théâtre à l’un de ses niveaux les plus hauts. Gilles COSTAZ

C’est magnifique. Agathe Quelquejay est exceptionnelle. L’OEIL D’OLIVIER

Ces histoires issues du recueil « Le Cœur populaire » sont un manifeste en faveur de celles et ceux qui vivent dans la grande pauvreté et que nous ne voyons pas. Poète des petites gens et des malfrats au début du XXe siècle, Jehan-Rictus décrit les personnages du peuple avec une vérité qui bouleverse. Au fil de son écriture, nous passons d’une beauté sombre à la vibration dorée d’un rayon de soleil qui traverse les murs.

Seule en scène, le jeu singulièrement lumineux d’Agathe Quelquejay restitue la substance des octosyllabes de Rictus. Solaire et joyeuse, incandescente et vibrante, elle offre à notre écoute une langue populaire haute en couleurs, fascinante invitation à revisiter le français d’aujourd’hui.

Mise en scène Guy-Pierre COULEAU

Avec Agathe QUELQUEJAY

Lumières Laurent SCHNEEGANS

Costume Delphine CAPOSSELA

Photographie Lee JEFFRIES

Durée : 1h00

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

