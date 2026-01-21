Rossini : Petite Messe Solennelle par le Choeur Symphonique de Paris Église Saint-Philippe-du-Roule Paris Samedi 7 février, 20h30 Tarifs : 30€ (Plein) / 25€ (Réduit) / Gratuit -12 ans. Réservation : www.cosp.fr ou sur place 1h avant le concert.

Redécouvrez la Petite Messe Solennelle de Rossini comme vous ne l’avez jamais entendue ! Une version unique pour piano et accordéon au cœur du 8ème arrondissement.

Saviez-vous que Rossini a composé son ultime chef-d’œuvre, la Petite Messe Solennelle, alors qu’il vivait à Paris ? Pour rendre hommage à ce lien entre le compositeur italien et la capitale, le **Chœur Symphonique de Paris** et son chef **Xavier Ricou**r ont fait un choix audacieux.

Oubliez l’austérité de l’harmonium d’église : c’est l’**accordéon**, instrument parisien par excellence, qui dialoguera avec le piano le 7 février prochain. Cette alliance sonore, voulue par Xavier Ricour, sera portée par le talent du pianiste **Yung-Yang Lee** et de la célèbre accordéoniste **Domi Emorine**.

Dans le cadre majestueux de Saint-Philippe-du-Roule, le Chœur Symphonique de Paris vous offre un Rossini comme vous ne l’avez jamais entendu : sacré, émouvant, et résolument parisien.

**Distribution** :

**Direction** : Xavier Ricour

**Piano** : Yung-Yang Lee

**Accordéon** : Domi Emorine

**Solistes** : Valentine Bacquet (Soprano), Myrtille Cayot (Mezzo), Boris Mvuezolo (Ténor), Lysandre Châlon (Baryton-Basse).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T22:30:00.000+01:00

http://www.cosp.fr https://www.helloasso.com/associations/choeur-et-orchestre-symphonique-de-paris/evenements/concert-petite-messe-solennelle-rossini-7-fevrier-2026

Église Saint-Philippe-du-Roule 9 rue de Courcelles 75008 PARIS Paris 8e Arrondissement Paris 75008 Paris



