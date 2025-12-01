Rossini, si Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Rossini, si

Jeudi 11 décembre 2025 de 20h à 21h20. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11 21:20:00

2025-12-11

Pour le premier des trois concerts qu’ils donnent au Grand Théâtre cette saison, Jérémie Rhorer et son Cercle de l’Harmonie ont invité Isabel Leonard à célébrer le maître incontesté du bel canto Rossini.

En résidence au Grand Théâtre de Provence, les musiciens que nous suivons depuis plusieurs années dans leurs captivantes relectures d’incontournables du répertoire ou d’oeuvres à redécouvrir accompagnent la célèbre mezzosoprano américaine pour une performance de haut vol. Ensemble, ils parcourent toute la carrière lyrique de Rossini, des farces de jeunesse et autres opere buffe (La Scala di Seta, Il Turco in Italia, Il Barbiere di Siviglia et La Cenerentola) aux tragédies et grands opéras plus sérieux Tancredi, Semiramide et Guillaume Tell. Brillance, énergie, mélodies poignantes et virtuosité à couper le souffle sont au rendez-vous pour ce portrait musical d’un des compositeurs qui incarnent le mieux l’âme italienne. .

English :

For the first of three concerts at the Grand Théâtre this season, Jérémie Rhorer and his Cercle de l?Harmonie have invited Isabel Leonard to celebrate the undisputed master of bel canto: Rossini.

German :

Für das erste von drei Konzerten, die sie in dieser Saison im Grand Théâtre geben, haben Jérémie Rhorer und sein Cercle de l’Harmonie Isabel Leonard eingeladen, um den unbestrittenen Meister des Belcanto zu feiern: Rossini.

Italiano :

Per il primo dei tre concerti in programma al Grand Théâtre in questa stagione, Jérémie Rhorer e il suo Cercle de l’Harmonie hanno invitato Isabel Leonard a celebrare il maestro indiscusso del bel canto: Rossini.

Espanol :

Para el primero de los tres conciertos de la temporada en el Grand Théâtre, Jérémie Rhorer y su Cercle de l’Harmonie han invitado a Isabel Leonard para rendir homenaje al maestro indiscutible del bel canto: Rossini.

