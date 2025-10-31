Rostrenen et l’Ankou Rostrenen

6 Rue Abbé Gibert Rostrenen Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-31 14:00:00

2025-10-31

En compagnie de Sam Dussart, conteur et guide passionné, rendez-vous dans les ténèbres de la Samain. Etes-vous prêts à embarquer pour une aventure hors du commun, dans les folles aventures de l’Ankou ? Légendes et histoire au rendez-vous !

Réservation obligatoire. Billetterie en ligne.

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh. .

6 Rue Abbé Gibert Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72

