Rostrenen et l’Ankou Rostrenen vendredi 31 octobre 2025.
6 Rue Abbé Gibert Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
En compagnie de Sam Dussart, conteur et guide passionné, rendez-vous dans les ténèbres de la Samain. Etes-vous prêts à embarquer pour une aventure hors du commun, dans les folles aventures de l’Ankou ? Légendes et histoire au rendez-vous !
Réservation obligatoire. Billetterie en ligne.
Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh. .
