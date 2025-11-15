Rosy de Marine Barnérias (2021) Médiathèque Aragon Le Mans

Rosy de Marine Barnérias (2021)

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

2025-11-15 15:00:00

2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques, une maladie auto-immune incurable. Le choc de l’annonce, l’urgence de la situation et le besoin de prendre une décision quant au traitement à suivre, la poussent à trouver une solution en elle… Elle décide de partir pour un long voyage initiatique dans 3 pays la Nouvelle-Zélande pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme. Marine part à la rencontre d’elle même et d’un nouvel équilibre avec cette SEP qu’elle surnomme Rosy.

Suivie d’un échange avec Christine Grouard, infirmière à l’arche, et Pierre Schnell, atteint de SEP.

15h Aragon (auditorium)

Pour les ados-adultes

