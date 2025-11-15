Rosy de Marine Barnérias (2021) Médiathèque Aragon Le Mans
Rosy de Marine Barnérias (2021) Médiathèque Aragon Le Mans samedi 15 novembre 2025.
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-15
Projection
Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques, une maladie auto-immune incurable. Le choc de l’annonce, l’urgence de la situation et le besoin de prendre une décision quant au traitement à suivre, la poussent à trouver une solution en elle… Elle décide de partir pour un long voyage initiatique dans 3 pays la Nouvelle-Zélande pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme. Marine part à la rencontre d’elle même et d’un nouvel équilibre avec cette SEP qu’elle surnomme Rosy.
Suivie d’un échange avec Christine Grouard, infirmière à l’arche, et Pierre Schnell, atteint de SEP.
15h Aragon (auditorium)
Pour les ados-adultes .
