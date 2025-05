Roszalie – Parvis de la Mairie Chartres-de-Bretagne, 13 juin 2025, Chartres-de-Bretagne.

Roszalie Parvis de la Mairie Chartres-de-Bretagne Vendredi 13 juin, 21h00 Accès libre, gratuit

Trio composé des deux frères Ronan et Paul Rosalie et du batteur Guillaume Rossel (DBFC, Rachid Taha…), Roszalie maitrise parfaitement l’équilibre entre chansons pop et titres club.

Sur scène, une dizaine de synthétiseurs et de machines analogiques des années 80, des guitares et du chant, se mélangent pour créer une musique entre électronique et indie pop. Un concert enivrant et puissant qui rappelle les belles heures de la French Touch, qui se danse et s’admire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-13T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-13T22:00:00.000+02:00

https://www.vostickets.net/POLE_SUD/ 0299771320 polesud@ville-chartresdebretagne.fr

Parvis de la Mairie Rue de la Poterie 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine