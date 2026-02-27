Rotary Festival Auto Moto Saint-Lô
Rotary Festival Auto Moto Saint-Lô vendredi 24 avril 2026.
Rotary Festival Auto Moto
Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Rendez-vous du 24 au 26 avril 2026 au Haras National de Saint-Lô pour le Rotary Festival Auto Moto !
Le Rotary Club Saint-Lô revient avec son grand rendez-vous dédié aux passionnés d’autos, de motos et de vélo !
Exposition de véhicules neufs et de collections , animations et ambiance conviviale au programme.
Restauration sur place. .
Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie
English : Rotary Festival Auto Moto
