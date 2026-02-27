Rotary Festival Auto Moto Saint-Lô

Rotary Festival Auto Moto

Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Rendez-vous du 24 au 26 avril 2026 au Haras National de Saint-Lô pour le Rotary Festival Auto Moto !

Le Rotary Club Saint-Lô revient avec son grand rendez-vous dédié aux passionnés d’autos, de motos et de vélo !

Exposition de véhicules neufs et de collections , animations et ambiance conviviale au programme.

Restauration sur place. .

Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie

English : Rotary Festival Auto Moto

