ROTJA, VALLEE ETOILEE BALADE EN MILEU SOUTERRAIN Fuilla mercredi 20 août 2025.

Fuilla Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20 22:00:00

2025-08-20

14h à 17h30 Initiation à la spéléologie dans la grotte de Fuilla, au cœur du site Natura 2000, et découvrez l’univers souterrain des chauves-souris. Réservation obligatoire.

18h à 19h30 Ateliers pour les familles

21h spectacle contes et danses en plein air « La piste aux étoiles »

Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 00 75

English :

2pm to 5:30pm: Introduction to caving in the Fuilla cave, at the heart of the Natura 2000 site, and discover the underground world of bats. Reservations required.

6pm to 7:30pm: Workshops for families

9pm: « La piste aux étoiles » open-air storytelling and dance show

German :

14:00 bis 17:30 Uhr: Einführung in die Höhlenforschung in der Höhle von Fuilla, im Herzen des Natura-2000-Gebiets, und entdecken Sie die unterirdische Welt der Fledermäuse. Eine Reservierung ist erforderlich.

18:00 bis 19:30 Uhr: Workshops für Familien

21 Uhr: Märchen- und Tanzvorführung unter freiem Himmel « La piste aux étoiles » (Die Sternenpiste)

Italiano :

dalle 14.00 alle 17.30: introduzione alla speleologia nella grotta Fuilla, nel cuore del sito Natura 2000, e scoperta del mondo sotterraneo dei pipistrelli. È indispensabile la prenotazione.

dalle 18.00 alle 19.30: laboratori per famiglie

ore 21.00: spettacolo di narrazione e danza all’aria aperta « La piste aux étoiles

Espanol :

de 14:00 a 17:30: Iniciación a la espeleología en la cueva de la Fuilla, en el corazón del espacio Natura 2000, y descubrimiento del mundo subterráneo de los murciélagos. Imprescindible reservar.

de 18:00 a 19:30: talleres para familias

21:00 h: cuentacuentos y espectáculo de danza al aire libre « La piste aux étoiles

