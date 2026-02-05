ROTONDES MONASTIQUES ET LITURGIES MÉDIÉVALES EN EUROPE MÉDIATHÈQUE CENTRALE Perpignan
ROTONDES MONASTIQUES ET LITURGIES MÉDIÉVALES EN EUROPE MÉDIATHÈQUE CENTRALE Perpignan mardi 10 mars 2026.
ROTONDES MONASTIQUES ET LITURGIES MÉDIÉVALES EN EUROPE
MÉDIATHÈQUE CENTRALE 15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 18:30:00
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
A la Médiathèque centrale, l’Association Culturelle de la Cathédrale propose une conférence
.
MÉDIATHÈQUE CENTRALE 15 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 07 85 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Médiathèque centrale, the Association Culturelle de la Cathédrale offers a lecture:
L’événement ROTONDES MONASTIQUES ET LITURGIES MÉDIÉVALES EN EUROPE Perpignan a été mis à jour le 2026-02-05 par PERPIGNAN TOURISME