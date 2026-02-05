ROTONDES MONASTIQUES ET LITURGIES MÉDIÉVALES EN EUROPE MÉDIATHÈQUE CENTRALE Perpignan

ROTONDES MONASTIQUES ET LITURGIES MÉDIÉVALES EN EUROPE

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

A la Médiathèque centrale, l’Association Culturelle de la Cathédrale propose une conférence

.

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 15 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 07 85 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Médiathèque centrale, the Association Culturelle de la Cathédrale offers a lecture:

L’événement ROTONDES MONASTIQUES ET LITURGIES MÉDIÉVALES EN EUROPE Perpignan a été mis à jour le 2026-02-05 par PERPIGNAN TOURISME