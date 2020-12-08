Roubaix au féminin x 2026 Roubaix

Roubaix au féminin x 2026

277 avenue linné Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 12:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Présentation

Pourquoi ?

Développer les femmes dans la place publique ?

L’objectif ?

Agir pour revendiquer la place des femmes sur l’espace public via des actions fortes et festives

Comment ?

Un collectif en mouvement, né du Hackathon d’Avril 2025, organise un grand événement par trimestre dans les quartiers et les lieux publics de Roubaix

Qui ?

5 structures engagées

Parkour 59

Le C.A.S

Comité quartier du Pile

Le CCAS (Réseau des femmes)

Rejoins nous !

Deviens actrices du mouvement et propose tes idées pour les prochains événements

Les activités proposées

1. Le comité de quartier du Pile

Atelier de cuisine diététique où nous cuisinons ensemble des plats sains et équilibrés, puis partageons le repas dans un moment convivial d’échange autour des réalités, des besoins et du bien-être des femmes à Roubaix.

Lieu Au Centre Social des 4 quartiers, 135 avenue Roger Salengro, Roubaix

de 10h à 14h00

Thomas Wattel Diététicien- Nutritionniste

Diplômé Universitaire en Nutrition du Sport

Alexia CHANOINE

Diététicienne Atelier Santé Ville (CCAS)

Service Santé Handicap

Mercredi 8 avril

Mercredi 6 mai

Mercredi 3 juin

Mercredi 17 juin

Mercredi 1er juillet

Mercredi 9 septembre

Mercredi 7 octobre

Mercredi 4 novembre

Mercredi 2 décembre

2. Le C.A.S

Face aux agressions, apprenez à vous défendre avec le Centre d’Activités Sportives (C.A.S) ! Apprenez, anticipez l’agression, savoir agir, prendre confiance en soi, savoir faire face aux situations violentes de violance

Samedi 28 Mars 2026, 10h 12h, Salle Pharos, 30 rue Édouard Anseele, Roubaix ;

Mercredi 29 Avril 2026 , 14h30 16h30, C.A.S, 61 rue de l’industrie, Roubaix ;

Samedi 30 Mai 2026, 10h 12h, Salle Pharos, 30 rue Édouard Anseele, Roubaix ;

Mercredi 24 juin 2026 , 14h30 16h30, C.A.S, 61 rue de l’industrie, Roubaix ;

Samedi 25 juillet 2026, 10h 12h, Salle Pharos, 30 rue Édouard Anseele, Roubaix ;

Mercredi 23 septembre 2026 , 14h30 16h30, C.A.S, 61 rue de l’industrie, Roubaix ;

Samedi 24 octobre 2026, 10h 12h, Salle Pharos, 30 rue Édouard Anseele, Roubaix ;

Mercredi 18 novembre 2026 , 14h30 16h30, C.A.S, 61 rue de l’industrie, Roubaix ;

Samedi 12 décembre 2026, 10h 12h, Salle Pharos, 30 rue Édouard Anseele, Roubaix ;

3. Parkour 59

Parkour 59, 10 rue Babylone, Roubaix, 14h 16h

Le parkour, c’est l’art du déplacement apprendre à bouger librement, avec agilité et confiance. Chaque mois, Parkour 59 ouvre un créneau réservé aux femmes dans un espace indoor sécurisé, pensé pour oser, s’exprimer et se dépasser ensemble, à son rythme. .

– Mardi 17 mars 2026 ;

– Mardi 7 avril 2026 ;

– Mardi 19 mai 2026 ;

– Mardi 16 juin 2026 ;

– Mardi 7 juillet 2026 ;

– Mardi 15 septembre 2026 ;

– Mardi 13 octobre 2026 ;

– Mardi 24 novembre 2026 ;

– Mardi 8 décembre 2020.

4. Da-mas

STEP Cardio & Fun

Un cours dynamique sur musique qui mêle cardio, coordination et renforcement du bas du corps.

Accessible à tous, efficace et 100 % énergie

Lieu Espace Linné, 277 avenue Linné, Roubaix

– vendredi 13 mars de 9h à 11h ;

– vendredi 10 avril de 9h à 11h ;

– vendredi 15 mai de 9h à 11h ;

– vendredi 12 juin de 9h à 11h ;

– vendredi 4 septembre de 9h à 11h ;

– vendredi 2 octobre de 9h à 11h ;

– vendredi 13 novembre de 9h à 11h ;

– vendredi 18 décembre de 9h à 11h.

277 avenue linné Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 03 39 00 22 comitequartierdupile59@yahoo.fr

English :

Presentation

What’s the point?

Develop women in the public square?

What’s the goal?

Take action to assert women’s place in the public arena through strong, festive actions

How can we do it?

A collective on the move, born out of the April 2025 Hackathon, is organizing one major event per quarter in Roubaix’s neighborhoods and public spaces

Who is involved?

5 organizations involved:

Parkour 59

C.A.S

Comité quartier du Pile

CCAS (Women’s network)

Join us!

Join the movement and put forward your ideas for future events

Proposed activities

1. Le Pile neighborhood committee:

Dietary cooking workshop where we cook healthy, balanced dishes together, then share the meal in a convivial moment of exchange around the realities, needs and well-being of women in Roubaix.

Location: Centre Social des 4 quartiers, 135 avenue Roger Salengro, Roubaix

from 10am to 2pm

Thomas Wattel Dietician-Nutritionist

University Diploma in Sports Nutrition

Alexia CHANOINE

Dietician Atelier Santé Ville (CCAS)

Service Santé Handicap

Wednesday April 8

Wednesday, May 6

Wednesday June 3

Wednesday June 17th

Wednesday, July 1

Wednesday, September 9th

Wednesday, October 7th

Wednesday, November 4

Wednesday, December 2nd

2. C.A.S.

Faced with aggression, learn to defend yourself with the Centre d’Activités Sportives (C.A.S.)! Learn how to anticipate aggression, how to act, how to gain self-confidence, how to deal with violent situations

Saturday, March 28, 2026, 10 a.m. ? 12pm, Salle Pharos, 30 rue Édouard Anseele, Roubaix ;

Wednesday April 29, 2026, 2.30 pm to 16h30, C.A.S, 61 rue de l?industrie, Roubaix ;

Saturday May 30, 2026, 10am ? 12h, Salle Pharos, 30 rue Édouard Anseele, Roubaix ;

Wednesday June 24, 2026, 2:30 pm to 16h30, C.A.S, 61 rue de l?industrie, Roubaix ;

Saturday, July 25, 2026, 10am ? 12h, Salle Pharos, 30 rue Édouard Anseele, Roubaix ;

Wednesday, September 23, 2026, 2:30 pm to 16h30, C.A.S, 61 rue de l?industrie, Roubaix ;

Saturday, October 24, 2026, 10am ? 12h, Salle Pharos, 30 rue Édouard Anseele, Roubaix ;

Wednesday, November 18, 2026, 2:30 pm to 16h30, C.A.S, 61 rue de l?industrie, Roubaix ;

Saturday, December 12, 2026, 10am ? 12h, Salle Pharos, 30 rue Édouard Anseele, Roubaix ;

3. Parkour 59

Parkour 59, 10 rue Babylone, Roubaix, 2pm 4pm:

Parkour is the art of moving: learning to move freely, with agility and confidence. Every month, Parkour 59 opens a slot reserved for women in a secure indoor space, designed for daring, expressing oneself and surpassing oneself together, at one?s own pace .

– Tuesday March 17, 2026 ;

– Tuesday, April 7, 2026;

– Tuesday, May 19, 2026;

– Tuesday, June 16, 2026;

– Tuesday, July 7, 2026;

– Tuesday, September 15, 2026;

– Tuesday, October 13, 2026;

– Tuesday, November 24, 2026;

– Tuesday, December 8, 2020.

4. Da-mas

STEP ? Cardio & Fun

A dynamic class set to music that combines cardio, coordination and lower-body strengthening.

Accessible to all, effective and 100% energy

Location: Espace Linné, 277 avenue Linné, Roubaix

– Friday March 13, 9am to 11am ;

– Friday April 10, 9am to 11am;

– Friday May 15, 9am to 11am;

– Friday June 12, 9am to 11am;

– Friday, September 4, 9am to 11am;

– Friday, October 2, 9am to 11am;

– Friday November 13 from 9h to 11h ;

– Friday December 18, 9am to 11am.

