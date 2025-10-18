Roubaix Répare chez Astuce ! Roubaix Astuce Roubaix

Roubaix Répare chez Astuce ! Samedi 18 octobre, 14h30 Roubaix Astuce Nord

Accès libre

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:30:00

Roubaix Astuce roubaix, rue Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Votre objet ne fonctionne plus ? Et si c’était réparable ? Venez rencontrer nos bénévoles et voir ensemble ce que l’on peut faire, c’est gratuit et le café est offert aussi !