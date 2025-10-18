Roubaix Répare Jardins du hêtre Roubaix

Roubaix Répare Jardins du hêtre Roubaix samedi 18 octobre 2025.

Roubaix Répare Samedi 18 octobre, 14h30 Jardins du hêtre Nord

sur réservation par sms au 0617659249

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:30:00

Rencontrez l’équipe du repair café au jardin du hêtre pour dépanner vos objets. Sur réservationpar sms au 0617659249

On accueille également les bricoleurs qui voudraient nous donner un coup de main de temps en temps.

Un moment convivial, solidaire et de partage entre voisins, participants et bénévoles. Et toujours dans la bonne humeur !!!

Jardins du hêtre 42 avenue d’Alsace 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0617659249 »}]

L’équipe Repair café Roubaix vous aide à dépanner vos appareils du quotidien, cafetière, centrale vapeur, aspirateur etc… repair-café petit électroménager