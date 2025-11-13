Roue de la chance Casino JOA Lons-le-Saunier
Roue de la chance Casino JOA Lons-le-Saunier jeudi 13 novembre 2025.
Roue de la chance
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Faites tourner la Roue de la Chance !
Ce jeudi 13 novembre, le Casino JOA Lons-le-Saunier célèbre le chiffre de la chance !
Dès l’ouverture, les 50 premiers clients auront la possibilité de faire tourner la Roue de la Chance et de gagner immédiatement des tickets de jeu !
Ne laissez pas passer votre chance… un seul tour peut tout changer ! .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
