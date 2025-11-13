Roue de la chance Casino JOA Lons-le-Saunier

Roue de la chance

Faites tourner la Roue de la Chance !

Ce jeudi 13 novembre, le Casino JOA Lons-le-Saunier célèbre le chiffre de la chance !

Dès l’ouverture, les 50 premiers clients auront la possibilité de faire tourner la Roue de la Chance et de gagner immédiatement des tickets de jeu !

Ne laissez pas passer votre chance… un seul tour peut tout changer ! .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr

