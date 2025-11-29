Roue de vélo végétalisée

Rue Jean Templier Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

Date(s) :

2025-11-29

La gare, tiers-lieu pour tous vous propose ce week-end un atelier Roue de vélo végétalisée aux allures festives, atelier organisé avec l’Amazone.

Véritable lieu d’échange et de découvertes, à la gare, le temps s’arrête.

De 4 à 113 ans ! Sur inscription 20€ la couronne.

Pour tous. .

Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me

English : Roue de vélo végétalisée

German : Roue de vélo végétalisée

Italiano :

Espanol : Roue de vélo végétalisée

L’événement Roue de vélo végétalisée Arès a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme d’Arès