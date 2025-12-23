Roue Waroch Petra Neue Plescop

Roue Waroch

Waroch, le mythique roi du Pays de Vannes, en a des fourmis dans les jambes ! Avec près de 20 concerts sur 3 jours, des rencontres, des concours et des stages de danse et chant, des spectacles, des randonnées chantées… il va falloir expédier les affaires courantes, car la fête n’attend pas ! Roué Waroch, c’est un pont jeté entre les musiques du monde et la création bretonne actuelle. Depuis 1996, le festival est le symbole d’une culture traditionnelle vivante, grande ouverte sur le monde et les nouvelles générations. 3 jours de règne intenses, au plus près du partage et du sens de la fête bretons… Roué, jeunesse ! .

Petra Neue Kerfuns Vihan Plescop 56890 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 80 21

English : Roue Waroch

