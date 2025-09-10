Rouen et ses écrivaines Rouen

Rouen et ses écrivaines Rouen dimanche 1 mars 2026.

Rouen et ses écrivaines

Rue Grand Pont Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01 2026-03-14

Rouen a vu naitre de nombreuses autrices qui ont connu le succès en leur temps et notre ville a également été racontée par des femmes venues d’horizons divers, de Germaine Beaumont à Annie Ernaux. C’est ce double sujet de la ville et des femmes de lettres que nous vous proposons de découvrir dans un parcours qui vous conduira des bords de la Seine jusqu’à la rue eau de Robec.

Rendez-vous à l’angle de la rue Grand Pont et du quai de la Bourse, Rouen. .

Rue Grand Pont Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 36 59 accueil@rouentourisme.com

English : Rouen et ses écrivaines

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rouen et ses écrivaines Rouen a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Rouen tourisme