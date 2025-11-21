Rouen Givrée Rouen
Rouen Givrée Rouen vendredi 21 novembre 2025.
Rouen Givrée
Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-11-21
Plongez dans la magie de Noël avec Rouen Givrée ! Flânez parmi les illuminations scintillantes et participez aux animations festives parades, ateliers créatifs, spectacles… Un moment magique pour toute la famille au cœur de la ville illuminée ! .
Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
L’événement Rouen Givrée Rouen a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Rouen tourisme