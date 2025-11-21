Rouen Givrée Rouen

Rouen Givrée

Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21

fin : 2026-01-04

2025-11-21

Plongez dans la magie de Noël avec Rouen Givrée ! Flânez parmi les illuminations scintillantes et participez aux animations festives parades, ateliers créatifs, spectacles… Un moment magique pour toute la famille au cœur de la ville illuminée ! .

Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

