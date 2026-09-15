Rouen Impressionnée, Le street art à Saint-Sever devant la MJC Saint-Sever Rouen

Informations pratiques

Rouen

Rouen Impressionnée, Le street art à Saint-Sever

devant la MJC Saint-Sever Place Hanovre Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15 12:30:00

fin : 2027-04-15 13:30:00

Date(s) :

2027-04-15

Pour l’édition 2020 de Rouen impressionnée, c’est la Rive gauche qui a été le lieu d’accueil d’une 20aine d’artistes de street art nationaux et internationaux. A travers cette balade urbaine, nous vous proposons de découvrir les œuvres installées dans le quartier Saint Sever. Nous vous dévoilerons aussi la nouvelle œuvre du passage Gadeau-de-Kerville. Vous allez en prendre plein les yeux !

Rdv place Hanovre, devant la MJC Saint-Sever

15 avril à 12h30

Sans inscription .

devant la MJC Saint-Sever Place Hanovre Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : Rouen Impressionnée, Le street art à Saint-Sever

L’événement Rouen Impressionnée, Le street art à Saint-Sever Rouen a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Rouen tourisme