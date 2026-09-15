Rouen Impressionnée, Le street art à Saint-Sever devant la MJC Saint-Sever Rouen
jeudi 15 avril 2027 · devant la MJC Saint-Sever · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Rouen Impressionnée, Le street art à Saint-Sever
devant la MJC Saint-Sever Place Hanovre Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-15 12:30:00
fin : 2027-04-15 13:30:00
Date(s) :
2027-04-15
Pour l’édition 2020 de Rouen impressionnée, c’est la Rive gauche qui a été le lieu d’accueil d’une 20aine d’artistes de street art nationaux et internationaux. A travers cette balade urbaine, nous vous proposons de découvrir les œuvres installées dans le quartier Saint Sever. Nous vous dévoilerons aussi la nouvelle œuvre du passage Gadeau-de-Kerville. Vous allez en prendre plein les yeux !
Rdv place Hanovre, devant la MJC Saint-Sever
15 avril à 12h30
Sans inscription .
devant la MJC Saint-Sever Place Hanovre Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rouen Impressionnée, Le street art à Saint-Sever
L’événement Rouen Impressionnée, Le street art à Saint-Sever Rouen a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Rouen tourisme
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Atelier couture d’une trousse Rouen 15 septembre 2026
- Apéro enquête Bridgerton Rouen 15 septembre 2026
- Sud Ouest Rouen 15 septembre 2026
- Atelier d’argile en famille Rouen 16 septembre 2026
- Atelier-Technique du feutrage humide MonaLaineFeutrée Rouen 16 septembre 2026