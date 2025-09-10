Rouen in love Rouen

Jardins de l’hôtel de Ville Abbatiale St Ouen, entrée rue des Faulx, devant la statue Rollon Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Visite guidée pour fêter la Saint Valentin !

Points clés

En amoureux

Insolite

Saint-Valentin

Ah Rouen, la ville aux 100 clochers en a hébergé des amours éternelles ou éphémères. Pour cette journée en amoureux, venez la main dans la main vous régaler des histoires des couples célèbres, des statues amoureuses ou des rendez-vous coquins. .

Jardins de l'hôtel de Ville Abbatiale St Ouen, entrée rue des Faulx, devant la statue Rollon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

