Rouen, les fantômes du Port Rouen

Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-09
En deux siècles, les quais de Seine ont bien changé. Des bâtiments détruits aux métiers disparus, en passant par quelques figures oubliées, partez à la découverte de ces éléments caractéristiques du port d’autrefois.
Dimanche 9 novembre, 15h00
Rendez-vous Porte Guillaume-Lion, 29 Quai de Paris, Rouen
Gratuit, Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/les-fantomes-du-port .
