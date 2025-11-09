Rouen, les fantômes du Port Rouen

En deux siècles, les quais de Seine ont bien changé. Des bâtiments détruits aux métiers disparus, en passant par quelques figures oubliées, partez à la découverte de ces éléments caractéristiques du port d’autrefois.

Rendez-vous Porte Guillaume-Lion, 29 Quai de Paris, Rouen

Gratuit, Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/les-fantomes-du-port .

