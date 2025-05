Rouen sport en capitale – Rouen, 28 mai 2025 14:00, Rouen.

Seine-Maritime

Rouen sport en capitale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 14:00:00

fin : 2025-06-04 17:00:00

Date(s) :

2025-05-28

2025-06-04

2025-06-25

L’occasion de découvrir une discipline sportive ou de pratiquer pour le plaisir, gratuitement, quel que soit le niveau ou la condition physique !

Voici les dates, lieux et disciplines

30 avril place Malraux

MMA / Basket / Tchoukball / Jeux en famille

7 mai place Saint-Sever

Boxe / Tir à l’arc / Parcours de motricité / Draisienne

28 mai aux couleurs du Tour du France place du Châtelet

Customisation de vélo, monocycle, parcours vélo, courses, draisienne, vélo smoothie, jeu et lecture autour du vélo, atelier de réparation vélo

4 juin place Saint-Sever

Basket / Homeball

25 juin Esplanade du Kindarena

Foot / Basket / Homeball / Draisienne / Tchoukball / Athlétisme / Frisbee / Mölkky / Jeu d’échec

Pour mémoire, ce programme d’actions et de rencontres, visant à prendre de bonnes habitudes sportives régulières, s’articule autour de cinq objectifs

– renforcer l’action auprès des scolaires

– initier des actions auprès des seniors dans une logique intergénérationnelle

– promouvoir la pratique féminine

– créer des instants festifs de communion citoyenne autour de la pratique sportive

– créer des évènements autour du sport inclusif

L’occasion de découvrir une discipline sportive ou de pratiquer pour le plaisir, gratuitement, quel que soit le niveau ou la condition physique !

Voici les dates, lieux et disciplines

30 avril place Malraux

MMA / Basket / Tchoukball / Jeux en famille

7 mai place Saint-Sever

Boxe / Tir à l’arc / Parcours de motricité / Draisienne

28 mai aux couleurs du Tour du France place du Châtelet

Customisation de vélo, monocycle, parcours vélo, courses, draisienne, vélo smoothie, jeu et lecture autour du vélo, atelier de réparation vélo

4 juin place Saint-Sever

Basket / Homeball

25 juin Esplanade du Kindarena

Foot / Basket / Homeball / Draisienne / Tchoukball / Athlétisme / Frisbee / Mölkky / Jeu d’échec

Pour mémoire, ce programme d’actions et de rencontres, visant à prendre de bonnes habitudes sportives régulières, s’articule autour de cinq objectifs

– renforcer l’action auprès des scolaires

– initier des actions auprès des seniors dans une logique intergénérationnelle

– promouvoir la pratique féminine

– créer des instants festifs de communion citoyenne autour de la pratique sportive

– créer des évènements autour du sport inclusif .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Rouen sport en capitale

It’s an opportunity to discover a sporting discipline or practice for pleasure, free of charge, whatever your level or physical condition!

Here are the dates, locations and disciplines:

april 30 place Malraux

MMA / Basketball / Tchoukball / Family games

may 7 place Saint-Sever

Boxing / Archery / Motor skills course / Draisienne

may 28 in the colors of the Tour du France place du Châtelet

Bike customization, unicycle, bike course, races, draisienne, bike smoothie, bike games and reading, bike repair workshop

june 4 place Saint-Sever

Basketball / Homeball

june 25 Esplanade du Kindarena

Soccer / Basketball / Homeball / Draisienne / Tchoukball / Athletics / Frisbee / Mölkky / Chess

For the record, this program of actions and encounters, aimed at developing good regular sporting habits, is structured around five objectives:

– strengthening action with schoolchildren

– initiate intergenerational activities for senior citizens

– promote women’s sports

– create festive moments of civic communion around the practice of sport

– create inclusive sports events

German :

Die Gelegenheit, eine Sportart zu entdecken oder zum Spaß zu üben, kostenlos, unabhängig vom Niveau oder der körperlichen Verfassung!

Hier sind die Daten, Orte und Disziplinen

30. April Malraux-Platz

MMA / Basketball / Tchoukball / Familienspiele

7. Mai Place Saint-Sever

Boxen / Bogenschießen / Motorikparcours / Draisine

28. Mai in den Farben der Tour du France Place du Châtelet

Fahrradanpassungen, Einrad, Fahrradparcours, Rennen, Draisine, Smoothie-Fahrrad, Spiel und Lesung rund ums Fahrrad, Fahrrad-Reparaturwerkstatt

4. Juni Place Saint-Sever

Basketball / Homeball

25. Juni Esplanade der Kindarena

Fußball / Basketball / Homeball / Draisine / Tchoukball / Leichtathletik / Frisbee / Mölkky / Schachspiel

Zur Erinnerung: Dieses Aktions- und Begegnungsprogramm, das auf die Entwicklung regelmäßiger sportlicher Gewohnheiten abzielt, ist auf fünf Ziele ausgerichtet:

– verstärkung der Maßnahmen für Schulklassen

– aktionen für Senioren im Sinne eines generationenübergreifenden Ansatzes initiieren

– förderung von Frauen

– schaffung von festlichen Momenten der Bürgergemeinschaft rund um den Sport

– schaffung von Veranstaltungen rund um den integrativen Sport

Italiano :

È una grande opportunità per scoprire un nuovo sport o semplicemente per divertirsi gratuitamente, qualunque sia il vostro livello o la vostra condizione fisica!

Ecco le date, le sedi e le discipline:

30 aprile piazza Malraux

MMA / Basket / Tchoukball / Giochi per famiglie

7 maggio luogo Saint-Sever

Boxe / Tiro con l’arco / Corso di motricità / Draisienne

28 maggio con i colori del Tour du France piazza dello Châtelet

Personalizzazione della bicicletta, monociclo, corso di bici, gare, draisienne, frullato di bici, giochi e letture sulla bicicletta, laboratorio di riparazione della bicicletta

4 giugno piazza Saint-Sever

Pallacanestro / Homeball

25 giugno Esplanade du Kindarena

Calcio / Pallacanestro / Homeball / Draisienne / Tchoukball / Atletica / Frisbee / Mölkky / Scacchi

Come promemoria, questo programma di azioni e incontri, volto a sviluppare buone abitudini sportive regolari, si basa su cinque obiettivi:

– intensificare l’azione con i bambini delle scuole

– avviare attività per gli anziani nell’ambito di un approccio intergenerazionale

– promuovere lo sport femminile

– creare momenti di festa e armonia civica intorno alle attività sportive

– creare eventi intorno allo sport inclusivo

Espanol :

Es una gran oportunidad para descubrir un nuevo deporte o simplemente disfrutarlo gratis, sea cual sea tu nivel o condición física

Aquí tienes las fechas, los lugares y las disciplinas:

30 de abril plaza Malraux

MMA / Baloncesto / Tchoukball / Juegos en familia

7 de mayo plaza Saint-Sever

Boxeo / Tiro con arco / Curso de motricidad / Draisienne

28 de mayo con los colores del Tour de Francia plaza del Châtelet

Personalización de bicicletas, monociclo, recorrido en bicicleta, carreras, draisienne, batido de bicicletas, juegos y lectura sobre bicicletas, taller de reparación de bicicletas

4 de junio plaza Saint-Sever

Baloncesto / Homeball

25 de junio Esplanade du Kindarena

Fútbol / Baloncesto / Homeball / Draisienne / Tchoukball / Atletismo / Frisbee / Mölkky / Ajedrez

A modo de recordatorio, este programa de acciones y encuentros, destinado a desarrollar buenos hábitos deportivos regulares, se articula en torno a cinco objetivos:

– intensificar las acciones con los escolares

– iniciar actividades para las personas mayores en el marco de un enfoque intergeneracional

– promover el deporte femenino

– crear momentos festivos de armonía cívica en torno a las actividades deportivas

– crear eventos en torno al deporte inclusivo

L’événement Rouen sport en capitale Rouen a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme Rouen tourisme