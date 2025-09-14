Roues et baskets Courses sans chrono Sainte-Terre

Roues et baskets Courses sans chrono Sainte-Terre dimanche 14 septembre 2025.

Roues et baskets Courses sans chrono

Mairie Sainte-Terre Gironde

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Cycliste ?? Coureur ??? Duo cycliste-coureur ????

Que veux-tu être ?

Départ de la plage des 9h

INSCRIPTION AVANT LE 31 AOÛT .

Mairie Sainte-Terre 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 16 23 mairie@sainteterre.fr

