Rouez en musik ! Rouez

Rouez en musik ! Rouez samedi 19 juillet 2025.

Rouez en musik !

Rouez Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Venez profiter d’un repas dansant avec DJ

.

Rouez 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 20 34 13

English :

Come and enjoy a dinner dance with DJ

German :

Genießen Sie ein Tanzessen mit DJ

Italiano :

Venite a gustare un pasto e a ballare con il DJ

Espanol :

Ven a disfrutar de una comida y a bailar con DJ

L’événement Rouez en musik ! Rouez a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Sillé-Le-Guillaume