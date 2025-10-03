Rougail saucisses à emporter Saint-Nic

Rougail saucisses à emporter Saint-Nic vendredi 3 octobre 2025.

Rougail saucisses à emporter

Saint-Nic Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Repas rougail saucisses avec fondant au chocolat

En partenariat avec le Gran Sasso

A retirer à la salle des associations à 12h ou entre 18h30 et 19h30.

Réservation jusqu’au 28 septembre (bons de commande disponible à la mairie de St-Nic ou à la boulangerie) .

Saint-Nic 29550 Finistère Bretagne +33 6 16 58 50 74

L’événement Rougail saucisses à emporter Saint-Nic a été mis à jour le 2025-09-22 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE