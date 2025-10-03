Rougail saucisses à emporter Saint-Nic
Rougail saucisses à emporter Saint-Nic vendredi 3 octobre 2025.
Rougail saucisses à emporter
Saint-Nic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Repas rougail saucisses avec fondant au chocolat
En partenariat avec le Gran Sasso
A retirer à la salle des associations à 12h ou entre 18h30 et 19h30.
Réservation jusqu’au 28 septembre (bons de commande disponible à la mairie de St-Nic ou à la boulangerie) .
Saint-Nic 29550 Finistère Bretagne +33 6 16 58 50 74
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rougail saucisses à emporter Saint-Nic a été mis à jour le 2025-09-22 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE