Rouge à pois Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Par la compagnie La Douche du LézardDans une déambulation dansée à travers les rayonnages, le public découvre la passion des mots et des histoires d’une bibliothécaire fantasque et pétillante. D’un livre à l’autre, il y a toujours une aventure à vivre ! Un spectacle danse-théâtre familial, participatif et interactif.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/