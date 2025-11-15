Rouge à pois Médiathèque Luce Courville Nantes

Rouge à pois Samedi 15 novembre, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Par la compagnie La Douche du Lézard

Dans une déambulation dansée à travers les rayonnages, le public découvre la passion des mots et des histoires d’une bibliothécaire fantasque et pétillante. D’un livre à l’autre, il y a toujours une aventure à vivre ! Un spectacle danse-théâtre familial, participatif et interactif.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

