Rouge à pois Médiathèque Luce Courville Nantes
Rouge à pois Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 15 novembre 2025.
Rouge à pois Samedi 15 novembre, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-15T16:30:00 – 2025-11-15T17:30:00
Fin : 2025-11-15T16:30:00 – 2025-11-15T17:30:00
Par la compagnie La Douche du Lézard
Dans une déambulation dansée à travers les rayonnages, le public découvre la passion des mots et des histoires d’une bibliothécaire fantasque et pétillante. D’un livre à l’autre, il y a toujours une aventure à vivre ! Un spectacle danse-théâtre familial, participatif et interactif.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Par la compagnie La Douche du Lézard