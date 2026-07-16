ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec, Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec Mercredi 14 octobre, 15h00 Théâtre l’Aire Libre Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 3,50 → 10€ / PASS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T15:40:00+02:00

Fin : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T15:40:00+02:00

Un conte rock et joyeux comme récit d’émancipation.

Elle est rouge, rouge de colère. Pas parce qu’on lui a dit de l’être, mais parce que tout autour d’elle lui impose de se taire, d’obéir, de rentrer dans le rang. Dans cette réécriture engagée du PETIT CHAPERON ROUGE pour les plus jeunes, la colère n’est pas un débordement à corriger : c’est un point de départ. Elle ouvre la possibilité de dire non, de résister et d’inventer sa place dans le monde.

En partenariat avec Lillico Scène conventionnée d’intérêt national «art, enfance, jeunesse», dans le cadre du Festival Marmaille du 14 au 20 octobre 2026

GOÛTER MER 14 OCT · 16H · Gratuit

Après la représentation, partagez un goûter ludique avec l’équipe de l’Aire Libre : petits gâteaux, jus et découverte des spectacles de la saison à voir en famille.

ATELIER TRICOTIN PARENT-ENFANT

MER 14 OCT · 16H30 · 1H · 3€/Gratuit SORTIR!

À la suite de la représentation, profitez en famille d’un atelier tricotin en lien avec le décor du spectacle.

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/724371-rouge-courroux-marmaille »}]

Une réécriture engagée du PETIT CHAPERON ROUGE en un conte rock et joyeux comme récit d’émancipation.

Laurent Guizard