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ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

mercredi 14 octobre 2026 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande

ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande
Adresse
2 place Jules Vallès
Ville
Saint-Jacques-de-la-Lande

ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Mercredi 14 octobre, 15h00

Une réécriture engagée du PETIT CHAPERON ROUGE en un conte rock et joyeux comme récit d’émancipation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-14T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-14T15:40:00.000+02:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande


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