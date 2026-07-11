mercredi 14 octobre 2026 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Mercredi 14 octobre, 15h00

Une réécriture engagée du PETIT CHAPERON ROUGE en un conte rock et joyeux comme récit d’émancipation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-14T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-14T15:40:00.000+02:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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