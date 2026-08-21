AGENDA · Chevillon
Rouge écharpe, Médiathèque, Chevillon, Chevillon
mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque, Chevillon · Chevillon
Informations pratiques
Rouge écharpe Mercredi 9 décembre, 15h00 Médiathèque, Chevillon Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T15:45:00+01:00
Fin : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T15:45:00+01:00
Spectacle de conte et musique mécanique.
Public familial à partir de trois ans.
Médiathèque, Chevillon rue du château Chevillon 52170 Haute-Marne Grand Est
Florence Férin
Marion Labéjof
À voir aussi à Chevillon (Haute-Marne)
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