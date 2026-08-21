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Rouge écharpe, Médiathèque, Chevillon, Chevillon

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque, Chevillon · Chevillon

Rouge écharpe, Médiathèque, Chevillon, Chevillon

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Médiathèque, Chevillon
Adresse
rue du château
Ville
52170 Chevillon
Département
Haute-Marne

Rouge écharpe Mercredi 9 décembre, 15h00 Médiathèque, Chevillon Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T15:45:00+01:00
Fin : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T15:45:00+01:00

Spectacle de conte et musique mécanique.
Public familial à partir de trois ans.

Médiathèque, Chevillon rue du château Chevillon 52170 Haute-Marne Grand Est
Florence Férin

Marion Labéjof

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