Rouge écharpe, Médiathèque, Chevillon, Chevillon

Informations pratiques

Rouge écharpe Mercredi 9 décembre, 15h00 Médiathèque, Chevillon Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T15:45:00+01:00

Fin : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T15:45:00+01:00

Spectacle de conte et musique mécanique.

Public familial à partir de trois ans.

Médiathèque, Chevillon rue du château Chevillon 52170 Haute-Marne Grand Est

Florence Férin

Marion Labéjof