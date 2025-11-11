Rouge et le Loup Théâtre Blossac Châtellerault

Rouge et le Loup

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Adaptation du célèbre conte du petit chaperon rouge, Rouge et le Loup est une épopée poétique et marionnetique. Ce spectacle ne contient que des idées cuisinées maison par la Compagnie Abelanie , selon des recettes traditionnelles marionnettiques (théâtre d’ombres et d’objets) et respectueuses des normes d’hygiène culturelles.

Ingrédients panier garni (galette, confiture et pot de beurre), amour (maternel, tendresse et romance), forêt ( thym romarin laurier ), accompagnement (émulsion d’aventure, prise d’indépendance, saut dans l’inconnu) assaisonnement (burlesque et comique de situation), chasseur (0,1 %).

Garanti sans texte et sans allergènes. Peut contenir des traces de langue des signes française. À consommer de préférence avant la perte de votre âme d’enfant. .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 64

English : Rouge et le Loup

German : Rouge et le Loup

Italiano :

Espanol : Rouge et le Loup

L’événement Rouge et le Loup Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne