Rouge poitrine . Duo électro-poétique à la Locomotive Saillans

route de la gare Saillans Drôme

Début : 2025-11-06 21:00:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Duo électro-poétique. Dialogue entre mots, souffles et textures sonores, à travers un motif central: la figure de l’oiseau.

route de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com

English :

Electro-poetic duo. Dialogue between words, breaths and sound textures, through a central motif: the figure of the bird.

German :

Ein elektro-poetisches Duo. Dialog zwischen Worten, Atem und Klangtexturen, mit einem zentralen Motiv: der Figur des Vogels.

Italiano :

Duo elettro-poetico. Dialogo tra parole, respiri e tessiture sonore, attraverso un motivo centrale: la figura dell’uccello.

Espanol :

Dúo electro-poético. Diálogo entre palabras, respiraciones y texturas sonoras, a través de un motivo central: la figura del pájaro.

