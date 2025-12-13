Rouge Pute Médiathèque Jacques Demy Nantes
Rouge Pute Médiathèque Jacques Demy Nantes vendredi 6 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 18:30 –
Gratuit : oui Adulte
Spectacle par la compagnie Les MouflonsDans son livre Rouge Pute, Perrine Le Querrec retranscrit par la poésie les témoignages de 9 femmes victimes de violences conjugales.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/