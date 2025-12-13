Rouge Pute Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

Spectacle par la compagnie Les MouflonsDans son livre Rouge Pute, Perrine Le Querrec retranscrit par la poésie les témoignages de 9 femmes victimes de violences conjugales.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/