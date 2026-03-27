Rouge-Queue, le grand voyage Forêt de Saoû Saou

Rouge-Queue, le grand voyage

Forêt de Saoû Auberge des Dauphins Saou Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Cette saison, l’Auberge des Dauphins accueille le travail de l’artiste Anne Crausaz et imagine à partir de ses illustrations, une exposition immersive à la découverte du long et éprouvant voyage de la migration.

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Forêt de Saoû Auberge des Dauphins Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 02 25 aubergedesdauphins@ladrome.fr

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English :

This season, the Auberge des Dauphins welcomes the work of artist Anne Crausaz, and uses her illustrations to create an immersive exhibition exploring the long and arduous journey of migration.

L’événement Rouge-Queue, le grand voyage Saou a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme