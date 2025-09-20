Rouge Ruelle Esplanade du front de mer Saint-Benoît

Rouge Ruelle 20 et 21 septembre Esplanade du front de mer La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Un événement culturel inédit qui positionne la ville comme la nouvelle capitale culturelle de l’Est de La Réunion. Organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Rouge Ruelle transforme le front de mer, et la ruelle Cécile Mavoulouque en véritables scènes artistiques où histoire et modernité se rencontrent.

Découvrez un site magique avec l’ancienne gare de Saint Benoit, une gare historique, construite de 1879 à 1881. Cette gare était le départ (km 0) d’une ligne de chemin de fer dont le tracé était encore récemment méconnu. Elle fera l’objet d’une réhabilitation à partir d’ocotbre 2025.

Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

