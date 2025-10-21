Rougeon, (re)vivez l’excursion Rougeon Bissey-sous-Cruchaud

Rougeon, (re)vivez l’excursion Rougeon Bissey-sous-Cruchaud mardi 21 octobre 2025.

Rougeon, (re)vivez l’excursion

Rougeon Château de Rougeon Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 09:30:00

fin : 2025-10-21 18:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Le Mardi 21 octobre 2025, Rougeon ouvre ses portes pour une journée spécialement dédiée aux acteurs du tourisme régional hébergeurs, guides, offices, agences et partenaires du territoire.

Nous vous invitons à venir découvrir notre univers, explorer le domaine, descendre dans nos caves et échanger autour de notre travail en agriculture biologique.

Une dégustation conviviale autour d’un braséro XXL, animée par l’énergie festive de @Zinhobeber, viendra ponctuer cette journée placée sous le signe du partage.

?? Objectif de cette journée

Vous faire découvrir nos offres de visite et de dégustation, afin de mieux accompagner vos voyageurs dans la découverte des expériences authentiques de notre région.

Programme

De 9h30 à 18h00

Visites guidées gratuites tout au long de la journée

Dégustation & rencontre conviviale autour du braséro XXL

Une occasion unique de (re)découvrir Rougeon autrement, entre professionnels passionnés par la mise en valeur de notre patrimoine. .

Rougeon Château de Rougeon Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@chateauderougeon.com

English : Rougeon, (re)vivez l’excursion

German : Rougeon, (re)vivez l’excursion

Italiano :

Espanol :

L’événement Rougeon, (re)vivez l’excursion Bissey-sous-Cruchaud a été mis à jour le 2025-10-10 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II