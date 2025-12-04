ROUGIR · afterwork gratuit

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Formé en 2023 à Caen par Maela et Colin, Rougir est un duo alternatif qui évolue à la croisée du rock, de l’électro et de la pop. Inspiré.e.s par des artistes comme Jeanne Added, Bones UK, IDLES ou Billie Eilish, ils ont rapidement façonné une identité sonore unique, mêlant riffs de guitare incisifs, prods électro et chœurs enchevêtrés. La voix puissante et profonde de Maela porte un univers à la fois introspectif et hypnotique, où se croisent douceur, rage et transe.

Accompagné par le dispositif Pop-Up de la Gare aux Musiques et soutenu par plusieurs résidences (4F, Norma, le Cargö), le duo peaufine actuellement la création de son premier EP et son live, dont la sortie est prévue au printemps 2026. Cette résidence permanente dans les studios 24/24, associée à la collaboration avec les producteurs Adrien Leprêtre et Yanis Mzari, permet à Rougir de développer un son intense et maîtrisé, à la fois organique et électrisant.

Après le succès de leur premier single I Wish I Could Like You, qui cumule déjà plus de 17 000 streams, le duo annonce la sortie prochaine de Hate, un nouveau titre qui confirme la puissance et l’originalité de leur univers musical. Sur scène, Rougir promet une expérience immersive et captivante, où énergie, émotion et modernité s’entrelacent pour emporter le public dans leur monde singulier. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

English : ROUGIR · afterwork gratuit

L’événement ROUGIR · afterwork gratuit Alençon a été mis à jour le 2025-12-04 par LA LUCIOLE