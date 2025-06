Rouher Quartier d’été | Le marché d’antan de 1850 à 2000 Creil 9 juillet 2025 10:00

Oise

Rouher Quartier d’été | Le marché d’antan de 1850 à 2000 4 Rue John Kennedy Creil Oise

Gratuit

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-07-09 18:00:00

2025-07-09

Mercredi 9 juillet de 10h à 18h, le Centre Georges Brassens vous propose de voyager dans le temps et de découvrir le marché d’antan et ses métiers d’autrefois avec ses jeux d’époque, ses costumes, ses histoires contées…

Gratuit en accès libre

Ouverture du marché d’antan représentant 4 époques: 1850 1936 1960 2000.

Présentation des métiers d’autrefois (filage de laine, apiculteur, crieurs de rue… et différents ateliers autours de la typographie, de la monnaie, de la photo ancienne, des plantes.

Jeux anciens, conteurs repas partagé midi et soir et animations musicales

Gratuit et en accès libre sur l’Esplanade de la Fraternité, 4 rue John Kennedy à Creil.

Renseignements au 03 44 24 54 64 ou par mail contact@cgbcreil.com 0 .

4 Rue John Kennedy

Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 54 64 contact@cgbcreil.com

English :

On Wednesday July 9, from 10am to 6pm, the Centre Georges Brassens invites you to travel back in time and discover the market of yesteryear, with its period games, costumes and storytelling…

Free admission

German :

Am Mittwoch, den 9. Juli von 10 bis 18 Uhr lädt Sie das Centre Georges Brassens zu einer Zeitreise ein. Entdecken Sie den Markt von damals und seine früheren Berufe mit Spielen aus der damaligen Zeit, Kostümen und erzählten Geschichten…

Kostenlos frei zugänglich

Italiano :

Mercoledì 9 luglio, dalle 10.00 alle 18.00, il Centre Georges Brassens vi invita a viaggiare nel tempo e a scoprire il mercato di un tempo e i mestieri di un tempo con giochi d’epoca, costumi e racconti…

Ingresso libero

Espanol :

El miércoles 9 de julio, de 10.00 a 18.00 h, el Centre Georges Brassens le invita a viajar en el tiempo y descubrir el mercado de antaño y sus oficios de antaño con sus juegos de época, disfraces y cuentacuentos…

Entrada gratuita

