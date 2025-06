Rouher Quartier d’été | Les Hauts-de-France sur le quartier Creil 16 juillet 2025 10:00

Mercredi 16 juillet de 10h à 18h, baladez vous au cœur du patrimoine local et régional grâce à une exposition qui prend vie sous vos yeux grâce à des structures 3D, des ateliers créatifs et deux œuvres collectives réalisées avec vous. Sans oublier des jeux collaboratifs. Gratuit en accès libre

Gratuit et en accès libre sur l’Esplanade de la Fraternité, 4 rue John Kennedy à Creil.

Renseignements au 03 44 24 54 64 ou par mail contact@cgbcreil.com 0 .

4 Rue John Kennedy

Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 54 64 contact@cgbcreil.com

English :

Wednesday July 16 from 10am to 6pm, stroll through the heart of local and regional heritage with an exhibition that comes to life before your eyes thanks to 3D structures, creative workshops and two collective works created with you. Not forgetting collaborative games. Free admission

German :

Am Mittwoch, den 16. Juli von 10:00 bis 18:00 Uhr können Sie in einer Ausstellung, die vor Ihren Augen mit 3D-Strukturen, kreativen Workshops und zwei mit Ihnen erstellten Gemeinschaftswerken zum Leben erweckt wird, einen Spaziergang durch das lokale und regionale Kulturerbe unternehmen. Und nicht zu vergessen: kollaborative Spiele. Kostenlos und frei zugänglich

Italiano :

Mercoledì 16 luglio, dalle 10.00 alle 18.00, passeggiate nel patrimonio locale e regionale con una mostra che prende vita davanti ai vostri occhi grazie a strutture 3D, laboratori creativi e due opere collettive realizzate insieme a voi. Senza dimenticare i giochi collaborativi. Ingresso libero

Espanol :

El miércoles 16 de julio, de 10.00 a 18.00 h, dé un paseo por el patrimonio local y regional con una exposición que cobra vida ante sus ojos gracias a estructuras en 3D, talleres creativos y dos obras colectivas creadas con usted. Sin olvidar los juegos colaborativos. Entrada gratuita

