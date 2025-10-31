ROUL’CONTACT HALLOWEEN Bélarga
ROUL’CONTACT HALLOWEEN Bélarga vendredi 31 octobre 2025.
ROUL’CONTACT HALLOWEEN
Bélarga Hérault
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Venez préparer le désormais célebre défilé d’Halloween dans le village de Bélarga !
Vous fabriqueez des masques ou des lanternes !
Avec l’association Ca bouge !
Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99
English :
Come and prepare for the now-famous Halloween parade in the village of Bélarga!
Make masks and lanterns!
With the association Ca bouge !
German :
Bereiten Sie den mittlerweile berühmten Halloween-Umzug durch das Dorf Bélarga vor!
Sie stellen Masken oder Laternen her!
Mit dem Verein Ca bouge!
Italiano :
Venite a prepararvi per l’ormai famosa sfilata di Halloween nel villaggio di Bélarga!
Create maschere e lanterne!
Con l’associazione Ca bouge !
Espanol :
¡Ven a prepararte para el ya famoso desfile de Halloween en el pueblo de Bélarga!
¡Haz máscaras y farolillos!
¡Con la asociación Ca bouge !
L’événement ROUL’CONTACT HALLOWEEN Bélarga a été mis à jour le 2025-10-05 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT