ROUL’CONTACT HALLOWEEN Bélarga

Bélarga

2025-10-31

2025-10-31

Venez préparer le désormais célebre défilé d’Halloween dans le village de Bélarga !

Vous fabriqueez des masques ou des lanternes !

Avec l’association Ca bouge !

Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99

English :

Come and prepare for the now-famous Halloween parade in the village of Bélarga!

Make masks and lanterns!

With the association Ca bouge !

German :

Bereiten Sie den mittlerweile berühmten Halloween-Umzug durch das Dorf Bélarga vor!

Sie stellen Masken oder Laternen her!

Mit dem Verein Ca bouge!

Italiano :

Venite a prepararvi per l’ormai famosa sfilata di Halloween nel villaggio di Bélarga!

Create maschere e lanterne!

Con l’associazione Ca bouge !

Espanol :

¡Ven a prepararte para el ya famoso desfile de Halloween en el pueblo de Bélarga!

¡Haz máscaras y farolillos!

¡Con la asociación Ca bouge !

