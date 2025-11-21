ROUL’CONTACT VIVRE À BELARGA, PARLONS-EN ! Bélarga
Bélarga Hérault
Les membres de l’équipe (bénévoles, salariées: Caroline, Laurence, Mireille et Florence) vont sillonner le village à votre rencontre avec un petit questionnaire afin de mieux vous connaitre !
Nous proposerons également un temps convivial autour d’un buffet gourmand le Vendredi 21 Novembre à la salle des fêtes de 18h30 à 20h30 !
Un moment pour échanger sur ce que cela veut dire pour vous vivre à Bélarga, les difficultés que vous rencontrez ou les idées que vous avez pour votre village. .
Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99
English :
Members of the team (volunteers, salaried staff: Caroline, Laurence, Mireille and Florence) will be criss-crossing the village to meet you, with a short questionnaire to get to know you better!
German :
Die Mitglieder des Teams (Freiwillige, Angestellte: Caroline, Laurence, Mireille und Florence) werden im Dorf unterwegs sein und Sie mit einem kleinen Fragebogen treffen, um Sie besser kennen zu lernen!
Italiano :
I membri dell’équipe (volontari e dipendenti: Caroline, Laurence, Mireille e Florence) andranno nel villaggio per incontrarvi e compilare un breve questionario per conoscervi meglio!
Espanol :
Los miembros del equipo (voluntarios y empleados: Caroline, Laurence, Mireille y Florence) saldrán al pueblo para conocerle y rellenar un breve cuestionario para conocerle mejor
