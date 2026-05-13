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Roule Famille Saint-Pardoux-la-Rivière

Roule Famille Saint-Pardoux-la-Rivière

Roule Famille Saint-Pardoux-la-Rivière vendredi 28 août 2026.

Adresse : Marché

Ville : 24470 Saint-Pardoux-la-Rivière

Département : Dordogne

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif :

Saint-Pardoux-la-Rivière

Roule Famille

Marché Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Un dispositif itinérant qui se déplace de marché en marché pour faire découvrir aux familles ce qui existe sur le territoire en matière de parentalité services, accompagnements, activités, aides, initiatives locales, etc. Jeux, maquillage, baluchons en herbe, atelier cuisine.   .

Marché Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Roule Famille

L’événement Roule Famille Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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