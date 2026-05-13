Saint-Pardoux-la-Rivière

Roule Famille

Marché Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Un dispositif itinérant qui se déplace de marché en marché pour faire découvrir aux familles ce qui existe sur le territoire en matière de parentalité services, accompagnements, activités, aides, initiatives locales, etc. Jeux, maquillage, baluchons en herbe, atelier cuisine. .

Marché Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Roule Famille

L’événement Roule Famille Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin