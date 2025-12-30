ROULE GALETTE AKTEON THEATRE – PARIS Paris

ROULE GALETTE Début : 2026-03-15 à 17:30. Tarif : – euros.

Du 10 janvier au 15 mars A 17h30Samedi/Dimanche et tous les jours pendant les vacancesRelâches les 23/24/25 février et 02/03/04 marsA partir de 1 anFabriquée par deux petits vieux, La Galette n’a pas envie de se faire manger : vite, vite, elle fuit par la fenêtre, et va rencontrer le lapin, l’ours, le loup et le renard. Que va-t-elle devenir?Tout le monde connaît cette histoire de Galette trop prétentieuse qui se croyait invincible. La Loge reprend ce conte , mais en musique et comptines. Avec humour et tout un tas d’instruments de musique!Durée 35 mnLa LogeDistribution : en coursAuteur : Sylvain BernertArrangement : Slim Defalla La presse en parle Un spectacle joyeux et rythmé ! On y va avec les petits sans hésitation. Les enfants adorent écouter des contes et encore plus quand ils sont accompagnés d’une musique entrainante, ce qui est le cas. La Muse

AKTEON THEATRE – PARIS 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75