ROULE MA POULE ! Laroque
ROULE MA POULE ! Laroque dimanche 5 avril 2026.
ROULE MA POULE !
Placette Laroque Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
La Maison bleue et Hop Hop Hop présentent Roule ma poule ! Sur la Placette de Laroque.
15 h 30 atelier de peinture sur oeuf
16h Course à l’oeuf
17h Rencontre débat La poule, l’oeuf…et nous
à partie de 18h30 Concerts de Jeina Weila et Zone bleue
Buvette et restauration sur place, maintenu en cas de pluie. .
Placette Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 7 66 30 37 06
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English :
La Maison bleue and Hop Hop Hop present: Roule ma poule! On the Placette de Laroque.
L’événement ROULE MA POULE ! Laroque a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 ADT34