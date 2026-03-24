ROULE MA POULE !

Placette Laroque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

La Maison bleue et Hop Hop Hop présentent Roule ma poule ! Sur la Placette de Laroque.

15 h 30 atelier de peinture sur oeuf

16h Course à l’oeuf

17h Rencontre débat La poule, l’oeuf…et nous

à partie de 18h30 Concerts de Jeina Weila et Zone bleue

Buvette et restauration sur place, maintenu en cas de pluie. .

Placette Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 7 66 30 37 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Maison bleue and Hop Hop Hop present: Roule ma poule! On the Placette de Laroque.

L’événement ROULE MA POULE ! Laroque a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 ADT34