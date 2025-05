Roule & Run – Stade du bourg Mourenx, 24 mai 2025 12:00, Mourenx.

Pyrénées-Atlantiques

Roule & Run Stade du bourg 9 chemin du Stade Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-05-24 12:00:00

2025-05-24

12h, 13, 16h et 17h Départs des courses famille, un parcours relai run & bike (course à pieds, vélo et trottinette).

12h à 18h Jeux et animations défis sportifs pour petits et grands.

Salle des ponts jumeaux Patinoire et roller. .

Stade du bourg 9 chemin du Stade

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69 mjcl64com@gmail.com

