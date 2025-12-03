Roule ta galette Chez Job Quessoy

Chez Job 14 Rue Jean Pinault Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

2025-12-03

Envie d’apprendre à tourner une galette ou d’écouter des contes, venez ! Chacun apporte son tablier et 1 kilo de farinée de blé noir ! L’association s’occupe du reste. Sur inscription. .

Chez Job 14 Rue Jean Pinault Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne

